Milletvekili Taş, gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, Adıyaman’da görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Milletvekili Yakup Taş, Ramazan Bayramı’nın 2. Gününde Adıyaman görev yapan ulusal ve yerel medya mensuplarıyla buluştu.

Merkeze bağlı Börgenek köyünde gazetecilerle bir araya gelen ve bayramlaşan Yakup Taş, çiftçilerin özelinde Adıyaman’ın genel sorunları, yapılan yatırımlar, projeler ve çalışmalar ile ilgili sohbet etti.

AK Parti iktidarıyla birlikte Adıyaman’a önemli hizmetler yapıldığına dikkat çeken Milletvekili Taş, “Bu gün bir çok hizmeti getiren iktidarımız bu hizmetleri getirmeye devam ediyor. Bizim dönemimizde başlanan sulama projelerinde önemli bir aşama kaydedildi. Kentimizin kalkınması için hayatı öneme sahip olan bu barajlarının bitmesiyle ilimizin refah seviyesi yükselecektir. Bu gün ayrıca 14 Mayıs Dünya Çitçiler Günü olması nedeniyle tüm çiftçilerimizin bu gününü kutluyorum” ifadelerini kullandı.