Milletvekili Fırat: “Muhalefet milletvekili, yaptığımız hizmetleri kendisine mal ediyor”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, önceki gün CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin 150 yataklı hastane yapılmasıyla ilgili açıklamasına, “Bizim iktidarımızın yaptığı yatırımları kendisine mal ediyor” diye tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 150 Yataklı Devlet Hastanesi inşaatına 2022 yılında başlanılacağıyla ilgili yaptığı açıklamaya AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, cevap verdi.

Milletvekili Fırat açıklamasında, “TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Ahmet Aydın’ın ve bizlerin daha önceden televizyonda ve basın yayın organlarında yapmış olduğumuz açıklamalarda 150 Yataklı Devlet Hastanesi’nin projesinin devam ettiği ve en yakın zamanda yapılacağını açıkladık. Ancak bizim açıklamamıza rağmen; ‘Temeli atılan ve iktidarın yaptığı yatırımları yıkacağız, ortadan kaldıracağız’ zihniyetine sahip muhalefetin Milletvekili, AK Parti olarak bizim iktidarımızın yaptığı Sağlık yatırımlarını kendisine mal ediyor.

Allah aşkına kendisinden önce Adıyaman’a yapılan sağlık yatırımları ortadadır. Bütün ilçelerimize hastane yaptık, 400 yataklı devlet hastanesini yaptık, 300 yataklı hastanenin inşaatı devam ediyor, Ağız ve diş hastanesini yaptık ama buna rağmen Sağlık Bakanı’na sorduğu soruyla ve soru önergeleri yoluyla Bakanlıktan öğrendiği yatırımlarımızı kendisi yapmış, kendisinin muhalefeti ile yapılmış gibi paylaşması ne kadar etiktir? Halkımızın takdirine sunuyorum” ifadelerine yer verdi.