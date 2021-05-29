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Milletvekili Fırat, kuyuda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 3 kişinin hayatını kaybettiği kuyu faciası sonrasında aileye taziye dileklerini iletti.

ADIYAMAN 29.05.2021, 18:49
Milletvekili Fırat, kuyuda hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 3 kişinin hayatını kaybettiği kuyu faciası sonrasında aileye taziye dileklerini iletti.

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde geçtiğimiz günlerde baba ve 2 oğlu temizlemek için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Milletvekili İbrahim Halil Fırat, beraberinde teşkilat mensuplarıyla birlikte köye giderek aileye taziye dileklerini iletti.

Milletvekili Fırat, yaşanan bu üzücü olaydan duyduğu üzüntülerini dile getirerek, “Rabbim hayatını kaybeden kişilere rahmet eylesin. Geride kalan aile fertlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.
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