Milletvekili Fırat, Kılınç ile bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Halil Fırat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yönetimiyle birlikte Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temas ve görüşmelerde bulunmak üzere geldiği Adıyaman’da, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve parti yönetimiyle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ı ziyaret eden Milletvekili Fırat, belediye tarafından sürdürülen ve planlanan projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ziyaretle ilgili olarak Milletvekili Halil Fırat ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, “Adıyaman’ımız için gece gündüz demeden el birliğiyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda milletvekillerimiz ve parti teşkilatımız da her zaman destekçimiz olmuştur. Bugün bizleri ziyaret ederek ilimiz için yaptığımız ve bundan sonra da yapmayı planladığımız çalışmalar üzerine fikir alışverişinde bulunduğumuz milletvekilimiz İbrahim Halil Fırat’a, il başkanımız Mehmet Dağtekin’e ve parti yöneticilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.