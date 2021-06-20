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Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü’nü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastanede tedavi gören babaların Babalar Günü’nü kutladı.

ADIYAMAN 20.06.2021, 16:41
Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü’nü kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastanede tedavi gören babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çeşitli rahatsızlıklarla tedavi gören hastaları ziyaret eden Milletvekili Halil Fırat, burada bulunan babaların Babalar Günü’nü kutladı. Hastalara Allah’tan acil şifalar dileyerek hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Fırat, hastaların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.
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