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Milletvekili Fırat: “Gençlik bizim vazgeçilmezimiz”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, gençlerle bir araya gelerek ‘Z kuşağı’ ile birlikte olduklarını söyledi.

ADIYAMAN 30.09.2021, 15:10
Milletvekili Fırat: “Gençlik bizim vazgeçilmezimiz”

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, gençlerle bir araya gelerek ‘Z kuşağı’ ile birlikte olduklarını söyledi.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya Milletvekili İbrahim Halil Fırat, İl Başkanvekili Emrah bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve gençler katıldı.

Gençlik Kolları Başkanlığının haftalık olağan toplantısına katılan ve gençlere hitap eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti iktidarıyla gençlere verilen önemin arttığına dikkat çekti.

Partili gençlerin diğer gençlere parti politikalarını daha iyi anlatması gerektiğine işaret eden Milletvekili Fırat, “Partimiz ilk kurulduğu günden itibaren kadın ve gençlere önem vermiş ve vermeye de devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan her fırsatta gençlerle bir araya gelmekte ve onları dinlemektedir. Gençlerin önerilerine ve görüşlerine önem veren bir Liderimiz var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde partimiz, ‘Z kuşağı’ dediğimiz gençlerin hep yanındadır. Gençler bizim vazgeçilmezimiz ve geleceğimizdir” dedi.

Diğer konuşmacılar da gençlik ve parti politikalarıyla ilgili görüşlerini dile getirdi.

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