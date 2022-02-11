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Milletvekili Fırat, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Alkayış ve partililer, esnaf temsilcilerini ziyaret etti.

ADIYAMAN 11.02.2022, 18:11
Milletvekili Fırat, esnaf temsilcileriyle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Alkayış ve partililer, esnaf temsilcilerini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve parti üyeleri, Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş, Kahveciler Odası Başkanı Sinan Turan, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Şeyh Ahmet İnan, İnşaatçılar Odası Başkanı Hakan Yarar ve Ağaç İşleri Odası Başkanı Zeynal Asnuk ile bir araya geldi.

Kongrelerini yeni tamamlayan odaların başkanlarına hayırlı olsun temennilerinde bulunan Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve beraberindekiler her zaman esnafların yanında olduklarını dile getirdi.

Yapılan ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Adıyaman Merkez ilçe Başkanı Alkayış, “Kongresini tamamlayan esnaf temsilcilerimizi ziyarette bulunuyoruz. Esnaflarımızın sorunlarını hep önemsiyoruz, çözüm önerileri noktasında da elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Milletvekilimizin Adıyaman’a gelmesi ile birlikte özellikle kongresini tamlayan esnaf temsilcileriyle bir araya gelmek istedi. Bu kapsamda milletvekilimizle beraber hem esnaf temsilcilerini ziyaret ettik hem de esnaflarımızın sorunları not aldık. Esnaf ve sanatkarlarımız yaklaşık bin yıllık ahilik geleneğinin çok önemli bir parçasıdır. Bu gelenek onlarda müşteri velinimetimizdir şiarını geliştirmiştir. Bir sokakta bulunan esnaf, o sokağın aynası gibidir. Esnafımız malum ne kadar güçlü olursa ülkemizde o kadar güçlü olur, esnafımızın sorunları ne kadar çözülürse milletimiz de o kadar rahat eder. Çünkü toplumun temel direği esnaflarımızdır. Esnaf odaları esnafımızın çalışma imkanlarını kolaylaştırmak ve çalışmalarını belirli prensipler dahilinde yapmalarını sağlamak amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu vesileyle her zaman esnaflarımızın ve esnaf temsilcilerimizle birlikteyiz, bundan sonra da beraber olmaya devam edeceğiz. Onların beklentilerine uygun inşallah yakın bir zamanda zaten hükümetimiz gereken desteği ve alakayı gösteriyor, yakın bir zamanda daha güzel günlerde gelecek inşallah. Ben, kongrelerini yapan bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum ve yeni seçilen heyete de başarılar diliyorum” diye konuştu.

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