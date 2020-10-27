banner363

banner380

banner381

banner396

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Mahmutbey - Mecidiyeköy (M7) metrosu açılıyor: İlk 10 gün ücretsiz!
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Kovid-19, IQ’yu düşürüyor
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Terörün bittiği Hakkari'de rafting heyecanı
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi
Çukur'da Aleyna Çakır sahnesi

Milletvekili Aydın’dan müjde

AK PARTİ ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN, GENÇLİK MERKEZLERİ VE YÜZME HAVUZLARI MÜJDESİNDE BULUNDU.

ADIYAMAN 27.10.2020, 15:38
2
Milletvekili Aydın’dan müjde

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları müjdesinde bulundu.

Samsat, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerine portatif panel havuz, Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçesine ise gençlik merkezleri müjdesinde bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, durmayacaklarını ve yatırımlara devam edeceğini vurguladı. Gençliğe önem verdiklerini dile getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, “Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçemize yeni gençlik merkezleri yapıyoruz.

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi, bilgi ve beceri sahibi olarak gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerine iki adet daha ilave ediyoruz. Gençler geleceğimizdir, gençler bizim için her zaman önceliklidir. FRIT Projesi kapsamında Adıyaman Merkez Fatih Mahallesine 2.Gençlik Merkezi ve Gölbaşı ilçe Gençlik Merkezlerinin yapımına en kısa sürede başlayacağız. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin tamamına hizmet vermesi planlanan 10 m. X 20 m. ebatlarında yapılacak olan 3 adet portatif panel havuz ise Samsat, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerimize hayırlı olsun. Adıyaman için çalışmalarımıza devam ederken, 3 ilçemize yapacağımız yeni tesisler ve yatırımlar ile insan sağlığına birçok faydası bulunan, özellikle de çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Hemşerilerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor alanında yapılan hizmetler, tamamlanan projeler ve faaliyete geçen tesislerle de durmadan yolumuza devam etmekteyiz. En modern şartlarda ilimize ve gençliğimize kazandırılan bu hizmetlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diler, yapılan bu çalışmalarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, milletvekili arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
20°
az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 27 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:14
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Galatasaray 6 10
4. Karagümrük 6 8
5. Çaykur Rizespor 6 8
6. Kasımpaşa 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Erzurumspor 5 7
11. Başakşehir 6 7
12. Beşiktaş 5 7
13. Gaziantep FK 6 7
14. Sivasspor 5 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 6 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Giresunspor 6 11
8. Altay 6 10
9. Balıkesirspor 7 10
10. Adanaspor 7 9
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Leeds United 6 10
6. Southampton 6 10
7. Crystal Palace 6 10
8. Wolverhampton 6 10
9. Chelsea 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 5 8
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Huesca 7 5
18. Celta de Vigo 6 5
19. Levante 5 3
20. Real Valladolid 7 3