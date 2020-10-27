Milletvekili Aydın’dan müjde

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, gençlik merkezleri ve yüzme havuzları müjdesinde bulundu.

Samsat, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerine portatif panel havuz, Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçesine ise gençlik merkezleri müjdesinde bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, durmayacaklarını ve yatırımlara devam edeceğini vurguladı. Gençliğe önem verdiklerini dile getirerek açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydın, “Adıyaman merkez ve Gölbaşı ilçemize yeni gençlik merkezleri yapıyoruz.

Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesi, bilgi ve beceri sahibi olarak gençlik faaliyetlerini planlamak, programlamak, yönetmek, denetlemek, değerlendirmek ve geliştirmek amacı ile kurulan gençlik merkezlerine iki adet daha ilave ediyoruz. Gençler geleceğimizdir, gençler bizim için her zaman önceliklidir. FRIT Projesi kapsamında Adıyaman Merkez Fatih Mahallesine 2.Gençlik Merkezi ve Gölbaşı ilçe Gençlik Merkezlerinin yapımına en kısa sürede başlayacağız. Gençlerimizin ve öğrencilerimizin tamamına hizmet vermesi planlanan 10 m. X 20 m. ebatlarında yapılacak olan 3 adet portatif panel havuz ise Samsat, Çelikhan ve Gölbaşı ilçelerimize hayırlı olsun. Adıyaman için çalışmalarımıza devam ederken, 3 ilçemize yapacağımız yeni tesisler ve yatırımlar ile insan sağlığına birçok faydası bulunan, özellikle de çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olan yüzme sporu öğretilerek sağlıklı bir neslin yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Hemşerilerimizin yüzmeye erişimi ve yeni sporcular yetişmesi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

Gençlik ve Spor alanında yapılan hizmetler, tamamlanan projeler ve faaliyete geçen tesislerle de durmadan yolumuza devam etmekteyiz. En modern şartlarda ilimize ve gençliğimize kazandırılan bu hizmetlerin şimdiden hayırlara vesile olmasını diler, yapılan bu çalışmalarda başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, milletvekili arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım” diye konuştu.