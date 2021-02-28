Milletvekili Aydın’dan 28 Şubat açıklaması

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Postmodern darbe" olarak nitelenen 28 Şubat’ın 24. yılı dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığındaki hükumetin milletten aldığı güç ve destekle muhtıraya sert bir karşılığın verildiğini ve vesayetçilerin heveslerinin kursaklarında kaldığını söyledi.

Milletvekili Aydın, “Aziz milletimiz, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde her defasında iradesine sahip çıktı ve bu hadiseler karşısında gösterdiği dik ve asil duruş sayesinde iradesine göz diken darbeci zihniyete geçit vermedi, vermeyecek. Demokrasi tarihimizdeki kara lekelerden biri olan 28 Şubat post modern darbesi, bundan 24 yıl önce, milli iradenin temsilcisi olan hükumetin MGK kararlarıyla baskı altına alınarak iş yapamaz duruma sürüklenmesi ve ardından istifaya zorlanmasıyla gerçekleştirilmiş bir darbeydi. Özgür yaşamı, demokrasiyi ve inanç hürriyetini hedef alarak milli iradeyi baskılamaya çalışan darbeciler, ülke ekonomisine de büyük darbeler vurmuş ve milletimize acı bir reçete sunmuşlardı. Asker ve yargı içerisinde örgütlenmiş darbeci bir azınlık, bazı medya organlarını da kullanarak özellikle milletimizin inanç değerlerini hedef almış, toplum mühendisliği faaliyetleri ile dini yaşam toplumsal hayattan izole edilmeye çalışılmıştı. İmam hatip okullarının önünün kesilmesi için 8 yıllık kesintisiz eğitim zorunluluğu dayatılan bu süreçte, başörtülü öğrencilerimize üniversitelerin kapıları tamamen kapatılmış, baskılara ve soruşturmalara tabi tutulmuş, yüksek yargı üyeleri Genelkurmay karargâhına çağrılarak brifingler verilmişti. Darbeciler demokrasimizin esir alındığı bu sürecin bin yıl süreceğini söyleseler de milletimiz tam 4,5 yıl sonra, 14 Ağustos 2001’de AK Partiyi kurdu ve bir yıl sonra yapılan seçimlerde de tek başına iktidara taşıdı. Milletimizin iradesini hazmedemeyen, demokratik kurumları kendi şahsi çıkarları için bir tehdit olarak görenler, iktidarımız döneminde de 28 Şubat benzeri bir süreci internet ortamından yayınladıkları bir e-muhtıra ile yeniden hortlatmaya çalıştılar. Milli iradeyi kabullenemeyenler, alışkanlıklarından da bir türlü vazgeçmiyordu. Parlamentoda tek başına hükumet etme sorumluluğunu üstlenmiş AK Partiye cumhurbaşkanı seçtirmemek için ilk önce 367 garabetini ortaya attılar, bundan da sonuç alamayınca kapatma davası açtırdılar.

Her fırsatta istiklalimizi ve geleceğimizi hedef alan bu zihniyet, gezi olayları, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimleri, 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi ve döviz kuru üzerinden yapılan ekonomik saldırılarla da ülkemiz üzerindeki kötü emellerine ulaşamadı. Türkiye aydınlık bir geleceğe doğru emin adımlarla yoluna devam edecek, milletimize tuzak kurup, geleceğini karartmak isteyen darbecilerin ise, maşeri vicdanlardaki mahkumiyetleri ilelebet sürecektir” diye konuştu.