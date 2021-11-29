Milletvekili Aydın ve Fırat köy ziyaretinde

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın ve Milletvekili Halil İbrahim Fırat, partililerle birlikte Turuş köyüne ziyarette bulundu.

AK Parti İl Başkan Vekili Emrah Bulucu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ile birlikte merkeze bağlı Turuş köyünü ziyaret eden milletvekilleri köylüler ile sohbet etti.

Köylüler ve bölge meclis üyeleri tarafından karşılanan Milletvekili Aydın ve Fırat, köy muhtarı ve köylülerden sorunlarını dinledi.

Köylülerin sorunları ile yakından ilgilenen milletvekilleri, ilgili kurumların yetkilileriyle telefonda sorunun çözümü için görüştü.

Ahmet Aydın, “20 yıldır her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduk. Meclisteki çalışmalardan fırsat buldukça köy, şehir ayrımı yapmadan vatandaşımızın ayağına gidiyoruz. Onların bir isteği, bir eksiği olunca bunu gidermek için gayret ediyoruz” dedi.

Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise, AK Parti teşkilatıyla dur durak bilmeden köyleri gezdiklerini, her zaman vatandaşın yanında olduklarını söyledi.