Milletvekili Aydın: “Planladığımız hiçbir yatırımdan geri durmadık”

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta ilçesinde faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Baraja Gölü kıyısındaki bir restourantta düzenlenen basın toplantısında konuşan Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta’da yapılan ve yapımı devam eden yatırımları değerlendirerek, hedefledikleri ve planladıkları yatırımdan hiçbir zaman geri durmadıklarını söyledi.

Eğitim, sağlık, tarım, ulaşım ve sanayi alanlarında yapılan yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahmet Aydın, bütün yatırımların takipçisi olduğunu ve yatırımların kısa süre içerisinde tamamlanması için ilgili bakanlıklarla sürekli görüştüğüne dikkat çekti.

Milletvekili Aydın, “Kahta’da gerçekten çok güzel işler oluyor. Bu şehri biz 20 yıl öncesi halini de biliriz bugünü de biliriz. Her alanda ciddi gelişmeler oluyor. Hep birlikte görerek, yaşayarak, hissederek bu noktaya taşıdık. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaştırmada, tarımda, turizmde her alanda her yeni gün çok güzel icraatları hizmetleri görebiliyoruz.

Diş hastanesi maalesef ihale süreçlerinden önce uzadı. İhalesi yapıldı daha sonra ihale alan firma zeminden dolayı bir takım problemler yaşadı ve geciktirdi. Tam işe başlayalım derken bu sefer işin tasfiyesine gidildi ve talep kabul edildi. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanımızla tekrar görüştük gerekli talimatları verdi, yazışmaları yapıldı. İnşallah çarşıda yapacağımız Ağız Diş Sağlığı Merkezimizi de yeniden ihaleye çıkaracağız, onu mutlaka yapacağız. Aile Sağlık Merkezleriyle gerek ilçe merkezleriyle gerekse büyük köylerimizde sağlık yatırımlarıyla devam ediyoruz. Dolayısıyla sağlıkta da çok ciddi mesafeler aldık, önemli noktalara geldik.

Ulaştırmada şuanda en önemli konumuz tabi ki en başta özelikle Nissibi Yolu. Nissibi Köprüsü’ne giden yolu onun da en öncelik kısmı o yolu 9 km kısaltacak olan Kahta ile Narince arasındaki kısım. Şuanda hummalı bir çalışma orada sürüyor. Gerek bakanımızla, gerek genel müdürümüzle, gerekse de bölge müdürümüzle sürekli görüşüyoruz. Bütün enerjimizi oraya vermek suretiyle en kısa zamandaki hedefimiz inşallah önümüzdeki yıllın başına kadar bu kestirme kısmı 9 km kısaltacak olan alanı bir an önce tamamlamak. Onun gayreti içerisinde çalışıyoruz, çabalıyoruz.

Kahta sanayileşme noktasında da çok büyük bir hamle yaptı. Şuanda OSB’de çok ciddi yatırımlarımız var. Organize sanayi bölgemizde orada mevcut yatırım taleplerini karşılayamadığı için, ikinci bir alan daha kamulaştırdık. İkinci alanda da artık tahsisler yapılmak suretiyle inşallah bir o kadarda büyüyecek OSB’miz. Adıyaman’la birlikte Kahta da aynı zamanda bir sanayi kenti haline geliyor. Oranın eksiklikleri noktasında zaman zaman OSB’de de toplantılar yapıyoruz.

Kahta, turizm alanında da son yıllarda iyi bir hamle yaptı. Bu noktada Kahta Kaymakamı Selami Korkutata’nın büyük emekleri var. Kendisine teşekkür ediyorum. Kahta tam bir açık hava müzesi konumunda. Adıyaman da öyle aslında. Kahta’daki bütün bu tarih gören yerlerinden istifade etmek adına çok ciddi faaliyetler organize ediliyor.” dedi.

Düzenlenen basın toplantısına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kahta Kaymakamı Selami Korkutata, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni ve basın mensupları katıldı.