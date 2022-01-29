Milletvekili Aydın: “Devletimizin tüm olanaklarını seferber ettik”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın Adıyaman’da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu.

Ahmet Aydın’a bu ziyaretlerinde Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler ve Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe eşlik etti.

İlk olarak Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret eden Aydın, Adıyaman’da devam eden kamu yatırımları ile ilgili istişarede bulundu. Son dönemde yaşanan olumsuz hava koşullarında çalışmaların koordine edildiği Adıyaman 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret ederek son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle iş yerleri hasar gören esnaflara geçmiş olsun dileklerini ileten Milletvekili Aydın, Adıyaman Belediyesi’nin karla mücadele eden personele verdiği yemekte çalışanlarlar bir araya geldi.

Aydın, “Zorlu bir süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aştık. Valimizin koordinasyonunda İl Özel İdare, Belediye, Karayolları ve AFAD gibi bütün kuruluşlarımız ciddi bir çalışma yürüttü. Ankara’da süreci anlık olarak takip ederek ilk fırsatta ilimize geldik. Çok hızlı bir şekilde koordinasyon sağlandı. Yetkililerimiz, son on gün içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 36 bin çağrının geldiği bilgisini verdi. Mahalle muhtarlarımızı da sürecin içerisine dahil ederek olağanüstü bir çalışmaya imza atıldı. Bu yağışları özellikle son dönemde kuraklık yaşayan ilimiz için bir bereket kaynağı olarak da görüyoruz. Bizleri üzen hadiselerde yaşandı. Besni ilçemizde yaşanan üzücü olayda maalesef genç bir kız kardeşimizi kaybettik. Devletimizin bütün imkanlarını halkımız için seferber ettik. Helikopter, hava ambulansı, paletli ambulanslar ve birçok araç ilimizin en ücra noktalarında halkımızın hizmetine sunuldu. İnsanüstü bir çalışma yürüten başta siz emekçi kardeşlerimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize ve Adıyaman Valiliğimiz koordinasyonunda görev yapan tüm kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.