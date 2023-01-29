Milletvekili Aydın, Çelikhanlıların sorunlarını dinledi

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Çelikhan ilçesinde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Çelikhan ilçesini ziyaret eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydına, Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe eşlik etti.

Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürkü makamında ziyaret ederek ilçenin durumu hakkında bilgiler aldı.

Heyet daha sonra, yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitler Camisine geçerek burada bir takım incelemelerde bulundu. Yapımı yeni tamamlanan camiyi inceleyen heyet, caminin kalan borcunun Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Belediyesi tarafından üstlenildiği belirtti.

Çelikhanlı esnafları da ziyaret eden heyet, vatandaşların sorunlarını dinleyerek yeni yapılacak olan devlet hastanesinin faaliyete girmesinden sonra, eski hastane binasında bay ve bayan taziye evi yapılacağı, ayrıca Jandarma komutanlığının ilçe dışına taşınmasıyla boşalan alana millet bahçesi yapılacağı bilgisini verdi.