Milletvekili Aydın, Bahçelievler Mahallesindeki kadınları dinledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Bahçelievler Mahallesinde yaşayan kadınlarla bir araya gelerek onları dinledi.

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Mahalle Başkanı Remziye Sarı’nın ev sahipliğinde düzenlenen programda Bahçelievler Mahallesinde yaşayan kadınları dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın’a, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler eşlik etti.

Burada kadınları tek tek dinleyen Milletvekili Ahmet Aydın, kendisine iletilen talepleri de not aldı. Milletvekili Aydın, kadınların kendisine ilettiği sıkıntıların en kısa sürede çözeceklerini dile getirdi.