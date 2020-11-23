Milletvekili Ahmet Aydın’dan Öğretmenler Günü mesajı

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Ahmet Aydın, öğretmenlerimiz, istikbalimizi inşa eden mimarlarımız, geleceğimize ışık tutan ve yön veren en değerli varlıklarımız olduğunu söyledi.

Aydın mesajında, “Bir toplumda eğitim-öğretim hayatı ne kadar güçlü olursa, o toplum o kadar güçlü olur ve geleceğe emin adımlarla yol alır. Ailede başlayan ve okullarda devam eden eğitim-öğretim süreci, öğretmenlerimizin bilgi, beceri ve deneyimlerini çocuklarımızla buluşturmasıyla en verimli haline ulaşır. Bu kutsal vazifeyi ve sorumluluğu üstlenen öğretmenlerimiz, tertemiz dimağlara serptikleri bilgi tohumlarıyla, bir neslin yetişmesini sağlarlar.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci, her ne kadar çocuklarımızın eğitim, öğretim hayatını olumsuz etkilemiş olsa da, bu olumsuzluklar öğretmenlerimizin gayretleri ve fedakarlıklarıyla ve uzaktan yaptıkları eğitimlerle en aza indirilmiş durumdadır. Temennimiz ve duamız, bu salgının ülkemizde ve dünyada biran evvel son bulması ve eğitim-öğretim sürecinin yine eskiden olduğu gibi yüz yüze olacak şekilde tüm dersliklerde ve kademelerde başlaması içindir.

Bu duygu ve düşüncelerle, ömrünü öğrencilerine ve onların eğitimlerine adamış bütün fedakar öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, öğretmenlerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.