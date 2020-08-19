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Millet Caddesinde de sona yaklaşılıyor
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, ATATÜRK BULVARINI ESKİ SAMSAT CADDESİNE ORADAN DA PLANLANAN GÜNEY ÇEVREYOLUNA BAĞLAYACAK OLAN MİLLET CADDESİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILDI.
ADIYAMAN 19.08.2020, 18:18
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlayacak olan Millet Caddesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Atatürk Bulvarını Eski Samsat Caddesine oradan da planlanan Güney Çevreyoluna bağlamak için Bahçecik Mahallesi ile Yunus Emre Mahallesi arasında kalan kısımda sürdürülen Millet Caddesindeki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, uzunluğu 1 kilometreyi, genişliği de 25 metreyi bulacak olan yolun en kısa sürede hizmete girmesi için tüm ekibin gayretle çalıştığını dile getirdi.
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