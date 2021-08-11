Mevlid-i Nebi Bilgi yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

2021 yılı Mevlid-i Nebi etkinlikleri çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler Adıyaman İl Müftülüğü tarafından ödüllendirildi.

2021 Yılı Mevlid-i Nebi Gençlik Bilgi Yarışması’na katılarak dereceye giren erkek ve kız öğrencilere İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen bir programla ödülleri verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizesiyle üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber sevgisini ve örnekliğini canlı tutmak, Mevlid-i Nebi Haftasına ilişkin bir farkındalık oluşturmak ve Başkanlığın gençlere yönelik hizmetlerine ivme kazandırmak amacıyla ülke genelinde “Mevlid-i Nebi Bilgi Yarışması” düzenlendi.

Adıyaman’da dereceye giren öğrencilerin ödüllerini İl Müftüsü Mehmet Taşçı takdim etti.

Müftü Taşçı, dereceye giren öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, “Başkanlığımız tarafından düzenlenen bu yarışmanın ana gayesi, her alanda bizlere en güzel örnek olan Peygamber Efendimizi gençliğe tanıtarak veya hatırlatarak, O’nun gibi yaşamaları için teşvik etmektir” dedi.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen Programa İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Gençlik Koordinatörü Abuzer Kırmızı ve din görevlileri ile dereceye giren öğrenciler katıldı.