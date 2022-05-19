Metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağı ile kortej düzenlendi

Adıyaman’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde gençler metrelerce uzunluğundaki Türk bayrağını açarak meşalelerle kortej yürüyüşü yaptı.

Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yüzlerce gencin katılım gösterdiği kortej yürüyüşüne Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Gençlik Merkezi Müdürü Hakan Sayın, çok sayıda genç ile vatandaşlar katıldı. Adıyaman Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşünde gençler 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağını açarak Gölbaşı Caddesi üzerinde meşalelerle yürüdü.

Demokrasi Parkına kadar yapılan yürüyüş sonrasında park içerisinde Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından konser verildi. Yerel sanatçıların sahne aldığı konserde gençler doyasıya eğlendi.