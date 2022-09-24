Adıyaman’da, Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi çerçevesinde mesleği eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi.

Adıyaman Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasının, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının VOC Test Merkezleri-III Hibe programında yürütülmekte olduğu Nitelikli ve Belgeli İşgücü Projesi çerçevesinde mesleki eğitim ve işgücü buluşması gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli Konferans Salonunda gerçekleşen buluşmaya Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Milletvekili Yakup Taş, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri, işçi, işveren temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Mahmut Yücel, projeye destek verenlere teşekkür ederek, projenin mesleki eğitim ve iş gücünü bir araya getirerek belgelendirmenin önemine anlatmak ve belgelendirmeye başlayacaklarını diler getirdi.

Yücel, Avurupa Birliği projeleri ile gençlere eğitim vererek istihdam edilmelerine yardımcı olduklarını, mesleki eğitimine, çırakların ve nitelikli elamanların yetişmesine ve ilin kalkınmasına katkı yaptıklarını, bu proje ile MYK mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme merkezi kurduklarını aynı zamanda 4 tane ulusal yeterlilik hazırlayarak Türkiye ulusal mesleki yeterlilik sistemine katkı yaptıklarını ifade etti.

Buluşma toplantısında İş-Kur İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya, “Kamu İşgücü Teşvikleri”, Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Küçük “Mesleki Eğitim ve Belgelendirmenin Önemi”, Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Kargöz Genç “Üniversite-Sanayi İş Birliği”, Türkiye 2019 yılı Ahisi Şükrü Çalım “Piyasa Nitelikli İş Gücü Beklentileri” ve Eğitimci Yazar Ebubekir Aytekin “Modern İşgücü ve Ahiliğin Günümüze Yansımaları” hakkında sunum ve konuşmalar yaptı.

Programda Adıyaman Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mustafa Uslu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Milletvekili Yakup Taş ve Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar selamlama konuşması yaptı.