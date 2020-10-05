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Meslek ve teknik eğitim kurumları uygulama eğitimlerine başladı

ADIYAMAN’DA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINDA ATÖLYELERDEKİ UYGULAMA EĞİTİMLERİ BAŞLADI.

ADIYAMAN 05.10.2020, 15:57
Meslek ve teknik eğitim kurumları uygulama eğitimlerine başladı

Adıyaman’da mesleki ve teknik eğitim kurumlarında atölyelerdeki uygulama eğitimleri başladı.

Meslek liselerindeki yüz yüze eğitim süreci, Milli Eğitim Bakanlığının aşamalı geçiş planlaması doğrultusunda tüm eğitim kademeleriyle birlikte planlanacak.

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Milli Eğitim Müdür Vekili Kazım Çoban, Müdür Yardımcısı Mehmet Altındal öğrenciler ile sohbet ederek, atölyeleri gezdi.

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