Merkez köylere hizmet götürme birliği bütçesi onaylandı

Adıyaman Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirilerek, birlik bütçesi görüşülüp köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler değerlendirildi.

Valilik Konferans Salonunda Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, il genel meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, toplantının ana gündemine geçilerek, birliğin 2021 yılında merkez köylere yönelik yapılan yatırım ve hizmetler ele alındı. Salt çoğunluğun sağlanmasının ardından merkez köylere hizmet götürme birliğinin gelir ve gider bütçesi görüşülerek 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan tahmini bütçesi oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Vali Çuhadar, bütçe görüşmelerinin ardından köy muhtarlarına hitap ederek 2022-2024 yıllarını kapsayan mali bütçenin kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Vali Çuhadar, “2021 Yılında merkez köylere hizmet götürme birliği, il özel idaresi ve cumhuriyet tarihinin en büyük kırsal kalkınma projesi olan KÖYDES projeleri kapsamında başta alt yapı olmak üzere kırsal kesime yönelik çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini görüyoruz.

Şu anda içme suyu şebekesi ve yolu olmayan köyümüz ve mezramız kalmamıştır. Yeni dönemde de yapacağımız çalışmalarla hizmet kalitesini artırarak köylerimizi daha da yaşanılır hale getireceğiz. Şehirde ne varsa köylerimiz de o hizmetler olacak. Bütün bu hizmetlerle amacımız, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın daha rahat yaşamasını sağlayarak, insanımızın hayat kalitesini günümüz şartlarına göre yükseltmektir. Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam şartlarını kolaylaştırmanın yanı sıra gelirini de artırmak için meyve fidanları dağıtıyoruz” diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar başkanlığında gerçekleştirilen merkez köylere hizmet götürme birliği olağan toplantısı 2022 yılı tahmini bütçesinin kabul edilmesi ve köy muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi ile sona erdi.