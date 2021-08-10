Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 2 yıl önce vefat eden HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz’un mezarı başında anma programı düzenlendi.

Hz. Yusuf Peygamber Mezarlığında düzenlenen anma programına HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İl Başkanı Mustafa Yetiş, Kahta İlçe Başkanı İrfan Demiral, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, partililer, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ailesi ve arkadaşları katıldı.

Kuran’ı Kerim tilavetinden sonra başlayan programda konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, merhum Yavuz’un hayatından kesitler anlatarak, “Yavuz’u geç bulduk erken yitirdik” ifadelerini kullandı.

Genel Başkan Yapıcıoğlu, “Mehmet Yavuz kardeşimizi Rabbine doğru yolcu edişimizin üzerinden 2 yıl geçti. Geç bulduk erken kaybettik. Ona doyamadık ama takdir-i ilahi böyleymiş. Allah’ın takdir ettiği ömür bu kadarmış. Fakat bu 46 yıllık ömrüne çok güzel şeyler sığdırdı. İman eden bir kul ve İnşallah Rabbi kendisinden razı ve kendisi Rabbimin razı olduğu bir kul olarak vazifesini tamamladı. Hayatını noktaladı ve aramızdan ayrılıp gitti. Evet Mehmet Yavuz hoca mümin bir kuldu, inanmıştı. Hayatın manasının ne olduğunu kavramıştı. Dünyaya geliş amacımız ve neler yapmamız gerektiği konusunda hiçbir tereddüt yoktu kafasında. Çok güzel çalışmalar yaptı imtihanı bitti. Ama biz inanıyoruz ki, amel defteri açıktır. Sadakayi cariye hükmünde yapmış olduğu çalışmalar, yetiştirmiş olduğu öğrenciler, yazmış olduğu yazılar, irad ettiği hutbeler ve yaptığı güzel konuşmalar arşivdeki yerini koruyor. İnsanlar hala o konuşmaları dinliyor ve yazıları okuyor. İnşallah çok güzel tesirler uyandırıyor o yazdıkları ve konuşmaları” diye konuştu.

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise konuşmasında, “Merhum Mehmet Yavuz, memleketimizin yetiştirdiği ender insanlardan biridir. 2. Ölüm yıldönümü dolayısıyla hocamızın kabri başında düzenlenen anma programında bir kez daha anladık ki hocamız sadece ilçemizde değil ülkemizde derin izler bırakmış. Allah ona gani gani rahmet eylesin” diye konuştu.

Programdan sonra Kahta Belediyesi tarafından yapılan Mehmet Yavuz Parkı’nı ziyaret eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’ya bu ismi parka verdiği için teşekkür etti.