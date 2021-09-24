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Mehmet Metiner’in acı günü

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner’in babası Bedir Metiner (94) hayatını kaybetti.

ADIYAMAN 24.09.2021, 17:32
Mehmet Metiner’in acı günü

AK Parti 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner’in babası Bedir Metiner (94) hayatını kaybetti.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde korona virüs hastalığından dolayı tedavi gören AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner’in babası Bedir Metiner, yaklaşık 2 hafta önce yoğun bakıma alınmıştı. Burada tedavisi süren Bedir Metiner hayatını kaybetti.

İkindi Namazı sonrası Kahta Ulu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, Muhhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve siyasi parti temsilcileri ile Metiner’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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