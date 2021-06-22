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Mehmet Can Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylerde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

ADIYAMAN 22.06.2021, 15:09
Mehmet Can Erdoğan, çalışmaları yerinde inceledi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, köylerde yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından köylerde yapımı devam eden alt yapı çalışmaları kapsamında İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, çalışmaların olduğu köylere giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi. Köylülerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Erdoğan, daha sonra çalışmaları yerinde inceledi.

Erdoğan, aynı zamanda köylülerin taleplerini de dinledi.
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