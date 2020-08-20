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Mehmet Akif mahallesinin sorunları ortadan kaldırılıyor
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, DAHA ÖNCE ALTYAPI SORUNU ORTADAN KALDIRILAN MEHMET AKİF MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR.
ADIYAMAN 20.08.2020, 16:01
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce altyapı sorunu ortadan kaldırılan Mehmet Akif mahallesi’nde asfalt çalışmalarına devam ediyor.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında, Mehmet Akif Mahallesi’ne bağlı sokaklar asfaltla buluşturuldu.
Daha önce Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından altyapı sorunu giderilen mahallenin şimdi de üstyapı sorununu ortadan kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen yetkililer, “Şehrin birçok noktasında sürdürdüğümüz asfaltlama çalışmalarına Mehmet Akif mahallesi’nde de devam ediyoruz” diye konuştu.
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