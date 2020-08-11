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Mehmet Akif Mahallesinde asfalt çalışması
ADIYAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN, MEHMET AKİF MAHALLESİ’NDE ASFALT ÇALIŞMASI YAPILDI.
ADIYAMAN 11.08.2020, 15:24
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Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Mehmet Akif Mahallesi’nde asfalt çalışması yapıldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen asfalt çalışmaları kapsamında, Mehmet Akif Mahallesi’ne bağlı sokaklar asfaltla buluşturuldu. Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, Adıyaman’ın her noktasında yaptıkları asfaltlama faaliyetlerini Mehmet Akif Mahallesi’nde de devam ettirdiklerini belirterek, mahallede altyapısı tamamlanan sokakları asfaltla buluşturduklarını söyledi. Asfaltlama çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri ise, sokakların daha güzel bir görüntüye kavuştuğunu, bu vesileyle Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve fen işleri müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ettiklerini dile getirdi.
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