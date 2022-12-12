Marketlerde raf ve kasa fiyat denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte şehir merkezindeki marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle birlikte marketlerde denetimler gerçekleştiren zabıta müdürlüğü ekipleri, raf ve kasa fiyatlarını tek tek inceledi. Zabıta müdürlüğü ekipleri, denetimlere ara vermeden devam edeceklerini söylerken vatandaşlar ise bu tür denetimleri oldukça önemli bulduklarını dile getirdi.