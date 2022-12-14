Maratonu izleyen köylü kızlar kürek takımı kuruyor

Fırat Nehri’nde geçtiğimiz ay düzenlenen Türkiye Kürek Maratonunu izleyen köylü kızlar, ‘Biz neden yapmayalım’ diyerek kürek takımı kurmak için ilk adımını attı.

18-20 Kasım tarihinde Adıyaman’ın Besni ilçesi Kızılin köyü kıyısındaki Fırat Nehri üzerinde Adıyaman Valiliği, Türkiye Kürek Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye’nin ilk Kürek Maratonu “Commagene Rowing Marathon” yarışları yapıldı. “Commagene Rowing Marathon” yarışlarını günlerce izleyen Kızılin Lisesinden 5 kız öğrenci kürek sporcusu olmaya karar verdi.

Kürek Federasyonu Adıyaman İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçen Arzu Gürel (15), Gizem Biricik (16), Sıla Biricik (14), Pınar Cintosun (16) ve Aysu Cintosun (15) isimli kızların kürek sporcusu olma istekleri geri çevrilmedi. Bursa Kürek Spor Kulübünün yarışlara katılan sporcularla tanışan kızlar kısa sürede onlarla kaynaşarak spor ile ilgili bağlantı kurmayı başardı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün girişimleriyle Bursa Kürek Sporcuları köydeki liseli kız öğrencilere spor malzemesi desteği sağladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Kürek Federasyonu İl Temsilcisi Ferit Binzet, Bursa Kürek Takımından Burcu Cilingir Ürkmez ve arkadaşları tarafından gönderilen malzemeleri kızlara teslim etti.

Kızların kürek takımı kurması için girişimler başladı. İlk olarak Bursa Kürek Takımı, çeşitli konularda kızlara online eğitim vermeye başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle ilk etapta yüzme eğitimleri, ardından 4 çifte ve dümenci ekibi oluşturarak takım oluşturmaları için destek verilecek. Kızların takımına ise, Nemrut dağındaki bereket tanrıçası ‘Kybele’nin ismi verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman’da düzenlenen ulusal ve uluslararası spor müsabakalarının meyvelerini almaya başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Bu tür organizasyonlar ile Adıyaman’ın en ücra yerlerinden bile profesyonel sporcuların çıkacağını vurgulayan Keleş, “Geçtiğimiz ay Kızılin köyünde yapılan kürek maratonunu izleyen kızlarımız ‘Bizde bu sporu yapabiliriz’ düşüncesiyle bizlerle iletişime geçtiler. Bu bizi çok sevindirdi. Burada yapılan bir maraton sonrasında halkın bu spora ilgi duyması çok anlamladır. Kürek Federasyonu İl temsilcimiz ile birlikte Bursa Kürek Takımımız ile iletişim kuran kızlarımıza gönderilen malzemeleri bu gün teslim ettik. Bu malzemeleri gönderen Burcu Cilingir ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. İlerleyen günlerde yapılacak olan spor organizasyonlarında bu kızlarımızın kuracağı takımın katılması ve ilimizin temsilcileri arasında yer alması bizleri ço sevindirecek. Onlara özellikle yüzme ve kürek sporu ile ilgili katkılarda bulunarak kızlarımızın, köydeki gençlerimizin, öğrencilerimizin bu spora dahil olmasını ve bu anlamda kürek sporunu ilimizde gençlerimize ulaştırabilmenin keyfini yaşamaktayız” dedi.

Kürek sporcusu Burcu Çilingir Ürkmez ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Adıyaman’da düzenlenen kürek maraton yarışlarına Bursa Kürek Takımı olarak katıldık. Harika bir parkur ve tarihi manzarası ile doğal güzelliklerine hayran olduk. Ancak Kızılin köyündeki kızlarla tanışınca iyi ki gelmişiz buralara dedik. Harika 5 kız ile tanıştık. Onların spor yapabilmeleri için tüm malzemelerini aldık ve Adıyaman’a gönderdik. İl Müdürümüz Fikret Keleş ve Kürek İl Temsilcimiz Ferit Binzet’in de ilgisi ve desteği ile kızlarımızı kürek sporcusu yapmaya karar verdik. Takımın adını da Commagene topalaklarından, Nemrut Dağından esinlenerek bereket tanrıçası Kybele’den aldık. Şimdi kızlarımıza Bursa’daki gönüllü arkadaşlarımızın da desteği ile yoga ve İngilizce eğitimleri de veriyoruz. İnşallah onları harika birer sporcu olarak yetiştireceğiz” dedi.

Kızlardan Arzu Güler ise, “Gecen ay köyümüzde yapılan kürek maratonu bizi heyecanlandırdı. Sonra ‘Dünyanın her ucundan insanlar geliyor, biz neden yapamıyoruz’ dedik. Sonra Gençlik ve Spor İl Müdürümüzle konuştuk. Bursa’da ki ablalarımızla, abilerimizle konuştuk. Sağ olsunlar bize malzeme getirdi. Ben psikolog olmak istiyordum ama neden sporla da ilgilenmeyim diye çok düşündüm. Sonra dedim ki, ‘herkes yapabiliyorsa bende yapabilirim’ dedim ve kürek sporcusu olmaya karar verdim”

Diğer kızlarda kendilerine destek çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bursa Kürek Takımına teşekkür etti.