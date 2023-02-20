Manisa Adliyesi, kardeş Kahta Adliyesine 3 tır yardım malzemesi gönderdi

Adalet Bakanlığının "Kardeş Adliye" projesi çerçevesinde Manisa Adliyesi tarafından, Adıyaman’ın Kahta Adliyesine 3 tır yardım malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 2 depremin ardından, afetten etkilenen 11 ildeki adliyeler ile diğer adliyeler "Kardeş Adliye" uygulamasıyla eşleştirildi. Bu çerçevede Manisa Adliyesi, Kahta Adliyesi ile kardeş olarak belirlendi.

Depremin açtığı yaraların, dayanışma örnekleriyle sarılmaya çalışıldığını belirten Kahta Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, "Söz konusu gelen 3 tır yardım malzemeleri arasında 9 ton odun, 105 soba, 7 ton kömür, gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım malzemeleri; depremzedelerin kullanması amacıyla resmi makamlara teslim edildi. Depremin açtığı yaraları, dayanışma örnekleriyle sarılmaya çalışılıyor. Bu yardımların gönderilmesinde emekleri olan başta Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz olmak üzere Manisa’da görev yapan bütün adliye personeline teşekkür ediyorum" dedi.