banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor

Adıyaman 3. Çevre Yolu Önceller Cami Kavşağında meydana gelen trafik kazalarından dolayı mahalle sakinleri kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını istiyor.

ADIYAMAN 18.09.2021, 11:29
Mahalle sakinleri kazaların meydana geldiği kavşağa sinyalizasyon istiyor

Adıyaman 3. Çevre Yolu Önceller Cami Kavşağında meydana gelen trafik kazalarından dolayı mahalle sakinleri kavşağa sinyalizasyon sistemi kurulmasını istiyor.

Sinyalizasyon olmayan kavşakta daha öncede birçok trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazaların sinyalizasyon olmamasından kaynaklandığı iddia eden mahalle sakinleri yetkililerin, önlem almasını istiyor.

Son olarak iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. M.A yönetimindeki 02 HT 887 plakalı Toyota marka otomobil ile E.K. yönetimindeki 02 ABJ 796 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Kasımpaşa 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Ankaragücü 5 11
4. Tuzlaspor 4 10
5. Manisa FK 5 9
6. Erzurumspor 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Leeds United 5 3
17. Arsenal 4 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Cádiz 5 5
12. Osasuna 4 5
13. Rayo Vallecano 4 4
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0