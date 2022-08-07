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Mağdur ailenin evi baştan aşağı yenilenecek

Adıyaman’da eşi tarafından terk edilerek 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadının bütün ihtiyaçları Adıyaman Valiliği tarafından karşılanacak.

ADIYAMAN 07.08.2022, 14:02
Mağdur ailenin evi baştan aşağı yenilenecek

Adıyaman’da eşi tarafından terk edilerek 4 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren kadının bütün ihtiyaçları Adıyaman Valiliği tarafından karşılanacak.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve eşi Serinay Çuhadar, sosyal medyaya yansıyan ve eşi tarafından terk edilerek 4 çocuğuyla ortada kalan Figen Ayhan ile çocuklarını evlerinde ziyaret etti.

Vali Çuhadar, ailenin evininin döşenmesinden beyaz eşyalarının alınmasına kadar tüm ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için gerekli talimatları verdi.

Vali Çuhadar, “Ailemiz kendisini hiçbir zaman yalnız hissetmesin. Devletimizin şefkat ve merhamet eli her zaman yanındadır. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” diye konuştu.

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