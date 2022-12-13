Lise öğrencileri üniversiteyi gezdi

Adıyaman’ın Samsat ÇPAL ve Samsat İmam Hatip Lisesi 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, okul öğretmenleriyle birlikte üniversiteyi gezerek bilgiler aldı.

Gezi programında Samsat’ta eğitim gören 60 öğrenci ve okulların öğretmenlerinden Mustafa Karayiğit, Meltem Bağcı, Büşra Ayik ve Mustafa Yunus Topcan yer aldı.

Öğrencilere gezi öncesi üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi.

Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, tıp fakültesi, islami ilimler fakültesi, mühendislik fakültesi, eğitim fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesinde bulunan amfi ve laboratuvarları ziyaret etti.

Geziden dolayı oldukça memnun olduklarını belirten öğrenciler, “İlk defa bir üniversite havasını teneffüs etme şansı yakaladık. Oldukça güzel bir gezi oldu. Kazanma hayali kurduğumuz üniversiteyi görmüş olduk. Üniversitemizin her anlamda çok donanımlı olduğunu gözlemledik. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere bizlere gezi boyunca eşlik eden Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü görevlilerine okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.