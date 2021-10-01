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Lise öğrencileri arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, lise öğrencileri arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN 01.10.2021, 16:13
Lise öğrencileri arasında sopalı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da, lise öğrencileri arasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde lise öğrencileri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Muhammed Tunç, isimli öğrenci başına aldığı sopa darbesi sonucu yaralandı. Yaralı öğrenci, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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