Lastik deposunda çıkan yangın korkuttu

Adıyaman’da, bir firmaya ait lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında bulunan bir firmaya ait lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede harekete geçerek olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.