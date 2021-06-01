Kuzey çevreyolunun ilk adım çalışmaları devam ediyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında devam eden yeni yolda çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehrin Kuzeyinden geçecek olan Kuzey Çevreyolunun ilk etabı olarak kabul edilen Karapınar Mahallesindeki yeni yol çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşlar ise şehrin kuzeyinde açılacak olan yeni bir yolun şehir için çok büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.