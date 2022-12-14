Kuzey çevreyolunda çalışmalar hız kazandı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, kuzey çevreyolunun organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesi’ni birbirine bağlayacak olan kısmında incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip, çalışmalar hakkında sorumlulardan bilgi alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yolu en kısa sürede tamamlayarak halkın hizmetine sunmayı amaçladıklarını söyledi. Yolda asfalt serimi öncesi menfez döşeme çalışmalarına başlandığını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Adıyaman’ımız yeni yollar ve yeni yatırımlarla çok daha güzel oluyor” diye konuştu.

Vatandaşlar ise kuzey çevreyolunun şehre kazandırılması durumunda Adıyaman’da ulaşım ağının daha da zenginleşeceğini belirterek, Başkan Kılınç’a ve ekibine teşekkür etti.