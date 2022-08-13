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Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Adıyaman’da, su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

ADIYAMAN 13.08.2022, 13:02
Kuyuya düşen yavru köpek kurtarıldı

Adıyaman’da, su kuyusuna düşen yavru köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Taşlıca Köyü’nde bulunan bir su kuyusuna düşen yavru köpeği fark eden vatandaşlar durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, oksijen tüpleri kullanarak halat yardımıyla kuyuya indi. Metan gazına karşı güvenlik önlemlerini tamamlayarak kuyuya inen AFAD ekipleri, burada bulunan köpeği kurtardı.

Sağ salim bir şekilde kurtarılan yavru köpek, daha sonra köylülere teslim edildi.

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