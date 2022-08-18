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Kütüphanede yer bulamayan öğrenciler valiliğe yürüdü

Adıyaman İl Halk Kütüphanesinin yeterli olmadığını ve oturacak yer bulamadıklarını iddia eden öğrenciler, Adıyaman Valiliğine yürüdü.

ADIYAMAN 18.08.2022, 11:53
Kütüphanede yer bulamayan öğrenciler valiliğe yürüdü

Adıyaman İl Halk Kütüphanesinin yeterli olmadığını ve oturacak yer bulamadıklarını iddia eden öğrenciler, Adıyaman Valiliğine yürüdü.

İl Halk Kütüphanesinin yetersiz olmasından dolayı ders çalışacakları alan bulamadıklarını ve kütüphanenin ihtiyaçlara cevap vermediğini iddia eden yaklaşık 50 kişilik öğrenci grubu, sabah saatlerinde Adıyaman Valiliğine yürüdü. Valilik bahçesine kadar giren öğrenciler, daha sonra konuyla ilgili yetkililerle görüşmek istedi. Kütüphanenin yetersiz olmasından dolayı ders çalışamadıklarını vurgulayan öğrenciler, yetkililerden yardım istedi. Bu esnada Adıyaman Valiliğine çok sayıda sivil ve resmi polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin, öğrencilere sıkıntılarının ilgili yerlere iletileceğini söylemesi üzerine öğrenciler, Valilik bahçesinden sessizce şekilde ayrıldı.

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