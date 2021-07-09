Kutup Kaşifi Biruni Türkiye birincisi oldu

Adıyaman’da lise öğrencileri tarafından tasarlanan Kutup Kaşifi Biruni isimli robot TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda Türkiye birincisi oldu.

Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Ar-Ge Sorumlusu Orhan Güneş öncülüğünde öğrencilerinin kutuplarda bilim insanları için tasarladığı Kutup Kaşifi Biruni isimli robot ilk yarışmada başarı elde etti.

TÜBİTAK’ın TEKKOFEST kampsamındaki ilk yarışması olan 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projesi yarışmasında Fiziki Bilimler alanında Adıyaman Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kutup Kaşifi Biruni isimli projesi Adıyaman ve bölgenin finale kalan tek takımı oldu.

Gökbilim, matematik, doğa bilimleri, astroloji, coğrafya ve tarih alanındaki çalışmalarıyla bilinen Ebu Reyhan Muhammed bin Ahmed el-Biruni’nin ismi verdiği robot kutuplarda ki zorlu hava koşulları nedeniyle bilim insanlarının işini kolaylaştırması için tasarlandı. Kutup Kaşifi Biruni isimli robot, hava kirliliği, sıcaklık ölçümlerini yaparak, 2 boyutlu harita çizerek internet üzerinden bu verileri aktarabiliyor.

Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek, kutup bilimleri alanında araştırmalar yapmaya yönlendirilen öğrencilerin bu alanda yapacakları nitelikli çalışmalarla ülkemizin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor.

Bu yıl yarışmaya 480 farklı okuldan 756 kız ve 470 erkek öğrenci olmak üzere toplam 1.226 öğrencinin hazırladığı 763 proje başvurusu alındı.

Proje başvurularının ön değerlendirmeleri mayıs ayı içinde yapılmış ve yapılan değerlendirme sonrasında 80 proje final yarışmasına katılmaya hak kazandı. Final Yarışmasında 31 ilde bulunan 73 farklı okuldan toplam 146 öğrenci katıldı. Final yarışmasına katılan 80 projeden 4’ü Birincilik, 6’sı ikincilik, 8’i üçüncülük ve 4’ü teşvik olmak üzere toplam 22 projenin sahibi öğrenci ödül kazandı.