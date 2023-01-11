Kütükte istiridye mantarı üretilecek

Adıyaman’da bir çiftçi kütükte istiridye mantarı üretmek için kolları sıvadı.

Adıyaman merkeze bağlı Kuştepe köyünde yaşayan Hüseyin Özden, kütükte istiridye mantarı üretmek için Tarım ve Orman İl müdürlüğü ekiplerinden teknik yardım aldı. Ziraat Mühendisi İsmet Tekdal ve diğer personellerden üretimin nasıl yapılacağı ile ilgili teknik destek aldı.

Hüseyin Özden’in uygun iklimlendirme yapacağı ambarında yaklaşık 150 kütükte istiridye mantarı üreteceği öğrenildi.

İstiridye mantarının yaklaşık 3 ay gibi bir sürede yetiştiği ve iklim şartları uygun hale getirildiğinde yılda 3 kez ürün alınabildiği ifade edildi.