Kuşaklama kanalı tamamlandı

Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen kuşaklama kanalı projesi tamamlandı.

Kış aylarında kent merkezinin sel baskınlarına maruz kalmaması için şehrin kuzey kısmına Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan kuşaklama kanalı yapım çalışmaları sona erdi. Yapımı tamamlanan kuşaklama kanalında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, yoğun yağışlarda kuşaklama kanalı sayesinde Karadağ’dan gelecek sel sularının kent merkezine inemeyeceğini söyledi.

Başkan Kılınç, "Söz verdik, yaptık. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan kuşaklama kanalı faaliyete geçti. Şehrimizi yağmur suyu birikintilerinden ve sellerden koruyacak kuşaklama kanalı şimdiden memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.