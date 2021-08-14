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Kurutmaya bıraktıkları esrarı toplarken yakalandılar

Adıyaman’da uyuşturucu 2 kişi tarlaya kurutmak için bıraktıkları kubar esrarı toplarken jandarma tarafından yakalandı.

ADIYAMAN 14.08.2021, 18:25
Kurutmaya bıraktıkları esrarı toplarken yakalandılar

Adıyaman’da uyuşturucu 2 kişi tarlaya kurutmak için bıraktıkları kubar esrarı toplarken jandarma tarafından yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Kahta İlçe Jandarma sorumluluk bölgesinde planlı ve istihbari çalışma neticesinde Salkımbağı Mevkiinde E.Y. ve S.P. isimli şahıslar arazide kurutmak için bıraktıkları kubar esrarı toplarken jandarma operasyon yaptı. Jandarma ekipleri 570 gram kubar esrar ile birlikte şahısları suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahısların alınan ifadelerine müteakip serbest bırakıldı.
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