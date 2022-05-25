Kurumlar, kadına yönelik şiddete karşı seferber oldu

Adıyaman’da, kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla kamu kurumları seferber oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Adıyaman Adliyesi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent merkezinde kadınlara, kadına yönelik şiddete karşı bilgi verildi.

Kadın Acil Yardım İhbar Uygulamasının (KADES) anlatıldığı programda kadın şiddetine karşı bütün kurumların seferberlik içerisinde olduğu vurgulandı. Demokrasi Parkında açtıkları stantlarda kadınlara bilgilendirmelerde bulunan ekipler, kadınlara kullandıkları akıllı telefonlara KADES uygulamasını indirmelerini ve meydana gelebilecek durumlarda KADES yardım butonuna basmalarını istedi. Bilgilendirmelerin belirli aralıklarla devam edeceğini belirten ekipler, bilgilendirmeler çerçevesinde 10’e yakın kadına ulaştıklarını 2022 yılı sonuna kadar il merkezinde ulaşmadıkları kadın bırakmayacaklarını hedeflediklerini söyledi. Ekipler, yaptıkları bilgilendirmelerin dışında kadınlara broşürler vererek okumalarını istedi.