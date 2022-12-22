Adıyaman’ın Tut ilçesinde kurum personellerine ilkyardım eğitimi verildi.

Tut Kaymakamı Erkut Pamuk’unda bulunduğu eğitimlerde İl Sağlık Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede hizmet veren kurum personelleri, köy ve mahalle muhtarlarına İlkyardım farkındalık eğitimi verildi. Verilen eğitimlerde yaşanılan bir kaza anında yapılması gerekilenler, rahatsızlanan bir kişiye uygulanması gereken sağlık müdahaleleri anlatıldı.