Kurtlar sürüye saldırdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde kurtlar keçi sürüsüne saldırdı. Olayla, 7 keçi telef olurken, 5 keçi yaralandı, 3 keçi ise hala bulunamadı.

Gölbaşı ilçesine bağlı Hacılar köyünde Muhtar Özcan Kuzpınarı’na ait keçi sürüsüne kurtlar saldırdı. Çobanın dağdan sürüyü köye götürdüğü esnada gerçekleşen kurt saldırısında 7 keçi telef oldu. Saldırıda 5 keçi yaralanırken, 3 keçi ise kayboldu.

Köylüler ile birlikte kayıp olan keçileri arayan Muhtar Özcan Kuzpınarı, kurt saldırılarına karşı çobanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.