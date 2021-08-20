Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında ilçe merkezinde kuran kurslarında öğrencilere trafik dedektifleri projesi kapsamında taşıtları tanıma, topluma hizmet eden araçlar, trafik ışıkları, trafik levhaları, kaldırımda güvenli yürüyüş, karşıdan karşıya güvenli geçiş gibi konularda eğitim verildi. İlçe merkezinde bulunan 12 kuran kursunda 800 öğrenciye verildi. Eğitim sonrası öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.