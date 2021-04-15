banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Sergen Yalçın'ın en büyük korkusu meğer aşıymış!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Aysun Kayacı o sözünden pişman!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Almanya gezisi skandalında belediye başkan yardımcısı görevden alındı!
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?
Faiz kararı sonrası kurlarda son durum ne?

Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan sürücüler KGYS’den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

ADIYAMAN 15.04.2021, 16:57
Kurallara uymayanlar cezadan kaçamadı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kurallara uymayan sürücüler KGYS’den tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Trafik ihlallerini en aza indirmek ve oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla çalışmalarına aralıksız devam eden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kameraları ile denetim gerçekleştiriliyor. Yapılan denetimde kırmızı ışık ihlalleri, emniyet kemeri kullanılmaması, yayalara öncelik verilmemesi gibi trafik ihlallerinin önlenmesi hedefleniyor. Trafik polisleri, KGYS kameralarında yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uygyluyor.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
12°
parçalı bulutlu