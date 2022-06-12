Kum yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kum yüklü kamyon devrildi. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Emin Pazo idaresindeki 63 ACM 725 plakalı kum yüklü kamyon, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Durum üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet Emin Pazo, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.