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Koyun ve keçilerin yolculuğuna ceza
Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 keçi ve 1 koyunun otomobildeki yolculuğuna polis tarafından Karayolları Trafik Kanunu taşımacılığına aykırı davranmaktan 144 TL cezai işlem uygulandı.
ADIYAMAN 05.11.2021, 15:26
Adıyaman Atatürk Bulvarında 3 keçi ve 1 koyunun otomobildeki yolculuğuna polis tarafından Karayolları Trafik Kanunu taşımacılığına aykırı davranmaktan 144 TL cezai işlem uygulandı.
Önceki gün Atatürk Bulvarı üzerinde seyrederken bagaj kısmında 3 keçi ve 1 koyun taşıyan otomobil sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otomobil sürücüsüne 2918 sayılı KTK’nun 47-1/d maddesi uyarınca 144 TL cezai işlem uyguladı.