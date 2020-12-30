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Köylülere trafik eğitimi verildi
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.
ADIYAMAN 30.12.2020, 17:16
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerince köylülere trafik eğitimleri verildi.
Traktör sürücülerinin karışmış olduğu kazaları önlemek ve kaza oranlarını en alt seviyeye düşürmek için çalışmalar yürüten jandarma trafik timleri, merkeze bağlı Çokpınar Köyünde köylüler ile bir araya geldi. Trafik timleri köy meydanında bir araya geldiği köylülere trafik kurallarını anlatarak trafikte daha dikkatli olmaları istenildi.Jandarma trafik timleri bir araya geldiği köylülerin traktör römorklarına da reflektör taktı.
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